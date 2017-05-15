Вагнер Лав: мне 32, но я могу играть на высоком уровне в любом месте

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав рассказал о своей адаптации в турецком чемпионате. Экс-игрок ЦСКА с 21 голом в активе лидирует в гонке бомбардиров Суперлиги.
«Я счастлив, что хорошо делаю свою работу в клубе. „Аланьяспор“ в этом сезоне выступает не очень хорошо, но собой я доволен. У нас была цель сохранить прописку в высшем дивизионе, и я внёс свой вклад в её достижение.
Моя жизнь в Турции очень похожа на время в Рио-де-Жанейро. Люди очень гостеприимны, здесь тепло, вкусная еда, всё замечательно. Я не говорю по-турецки, но у нас есть переводчик.
Несмотря на то, чт мне уже 32 года, я хорошо готов физически, потому что забочусь о своём теле. Если бы я вернулся в Бразилию или перешёл в любое другое место, то и дальше играл бы на высоком уровне. Пока я не получал предложения о продлении контракта с «Аланьяспором», но посмотрим, что произойдёт в конце сезона», — сказал Вагнер в интервью GloboEsporte.