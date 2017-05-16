Конте: у Терри в этом сезоне была фантастически важная роль для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выделил вклад капитана синих Джона Терри в успехи команды. Терри покинет «Челси» по окончании сезона.
«Джон — отличный человек, он очень помог мне в первом сезоне в „Челси“. У него была фантастически важная роль, он помогал как на поле, так и вне его.
Думаю, сегодня он показал, что может продолжать карьеру. Я рад за Джона, он забил отличный гол, мы выиграли ещё один матч. С нетерпением жду, когда он поднимет над головой чемпионский кубок в это воскресенье. Терри заслужил это», — сказал Конте в эфире BBC Sport.
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