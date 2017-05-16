«Боруссия» М продлила контракт с полузащитником Траоре

Руководство и тренерский штаб мёнхенгладбахской «Боруссии» довольны 29-летним полузащитником Ибраима Траоре и продлили с ним контракт до лета 2021 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
«Траоре способен играть определяющую роль на поле благодаря своей силе и дриблингу, осуществляемому на высокой скорости. Продление контракта свидетельствует о том, насколько уютно Траоре чувствует себя в нашем клубе. Он вырос в игрока, который полезен команде. Так что мы очень рады, что он и дальше будет защищать цвета «Боруссии», — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.
В нынешнем сезоне Траоре принял участие в 14 матчах Бундеслиги, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» заинтересована в услугах полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво.