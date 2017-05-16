«Эспаньол» собирается продать экс-форварда «Локомотива» Кайседо

Нападающий «Эспаньола» Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sport.es.
В нынешнем сезоне эквадорский форвард принял участие в 27 матчах испанской Примеры (14 в основном составе) и забил всего 2 гола, что руководство «Эспаньола» не устраивает. Во время летнего трансферного окна тренерский штаб каталонского клуба намерен обновить состав, и 28-летний игрок является одним из тех, кто покинет команду.
«Эспаньол» пытался продать Кайседо ещё в январе, но руководство не устроили те предложения, которые поступили. Источник отмечает, что в услугах нападающего заинтересованы некоторые российские клубы, но Фелипе возвращаться в Россию не хочет.
Контракт Кайседо с «Эспаньолом» действует до лета 2019 года.