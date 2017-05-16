Терри: Конте — прекрасный пример для меня в будущем, когда сам буду тренировать

Защитник «Челси» Джон Терри после домашней победы над «Уотфордом» (4:3) в перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии, в котором ему удалось забить один из мячей, поделился мыслями по поводу того, что в нынешнем сезоне он не имел постоянной игровой практики под руководством Антонио Конте.
«Убрать меня из состава, вероятно, было трудным решением для тренера, но он был очень честен со мной с первых дней. Это всё, что нужно игроку, если честно. Можно усердно работать сколько угодно, но если команда играет хорошо и побеждает, ты не вернёшься в состав. Я сидел на скамейке и хотел, чтобы эти парни продолжали побеждать и показывать хороший футбол, потому что у меня уже было это время.
Тренер стал прекрасным примером для меня, который послужит мне в будущем, когда я сам буду тренировать. Это был новый опыт, от которого я получил удовольствие, и когда я говорю это людям, они действительно не понимают этого. Но я плоть от плоти игрок «Челси», и наблюдать со скамейки за тем, как мой клуб делает то, что он сделал в этом году, было фантастикой», — цитирует Терри пресс-служба лондонского клуба.