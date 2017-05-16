«Арсенал» объяснил задержку автобуса для «Амкара» неожиданной пробкой

Футболисты «Амкара» прождали полтора часа автобус в аэропорту Москвы, прежде чем отправились в Тулу на выездной матч 29-го тура РФПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщил пресс-атташе пермского клуба Виктор Казеев.
«Автобус в Туле только сейчас пришёл, лишние полтора часа мы провели в аэропорту. Получается, что из-за того, что за нами так поздно прислали автобус, график „Арсенала“ сильно сбился. По приезду в Тулу команда должна была пообедать и провести тренировку. Не знаю теперь, как поступим — будет обед вообще или нет.
Но тренировку нужно обязательно провести. Единственное объяснение ситуации со стороны тульского «Арсенала» — слова водителя автобуса о какой-то неожиданной пробке", — рассказал Казеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.