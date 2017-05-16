«Амкар» — «Арсеналу»: чего от вас ждать? Тараканов в супе? Шумной гостиницы?

«Амкар» выразил недовольство приёмом со стороны тульского «Арсенала» в преддверии матча 29-го тура РФПЛ. Пермская команда прибыла в аэропорт Домодедово, однако более часа ожидала автобус, который доставит команду в Тулу. Встреча состоится 17 мая.
«Вот оно, гостеприимство ''Арсенала''. Пошёл второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от „Арсенала“? Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем», — говорится в официальном «твиттере» пермского клуба.