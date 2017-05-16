Защитник «Тоттенхэма» Роуз перенёс операцию и вернётся в следующем сезоне

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз сегодня перенёс операцию на левом колене, сообщается на официальном сайте «шпор». 26-летний футболист вернётся на поле в следующем сезоне.
Роуз не играл с конца января этого года, когда получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (0:0). Недавно англичанин вернулся к тренировкам, но его проблемы с коленом снова дали о себе знать.
В нынешнем сезоне Роуз провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.