Александр Алиев забил 4 гола в матче киевской суперлиги

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев оформил покер за «Катандзаро» в матче 6-го тура киевской суперлиги с «Воскресенкой» (5:3).
32-летний украинец блеснул в концовке. На 82-й минуте, когда счёт был равным, он мастерски исполнил штрафной удар, а чуть позже хавбек снял все вопросы о победителе встречи, реализовав выход один на один с вратарём соперника.
Алиев забил 14 голов в 6 проведённых матчах турнира, и сейчас он лидирует в гонке бомбардиров.
Видео голов Александра можно посмотреть на YouTube.
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