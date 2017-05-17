Сабалета: мои любимые воспоминания — победа над «МЮ» и первый чемпионский кубок

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, который летом станет свободным агентом, прокомментировал скорый уход из клуба.
«Я осуществил свою мечту, перебравшись в Премьер-лигу. Помню, как попросил тогда свою девушку, которая впоследствии стала моей женой, отпустить меня в Англию — только на три-четыре года. Мне придётся перед ней извиниться, ведь с тех пор прошло уже девять лет. Мои любимые воспоминания — это когда мы обыграли „Манчестер Юнайтед“ на „Уэмбли“ и впервые выиграли чемпионат Англии с голом Агуэро. Болельщики очень долго ждали чемпионского кубка, и мы завоевали его в свойственной „Сити“ манере», — приводит слова Сабалеты BBC.