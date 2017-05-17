«Бавария» подала судебный иск против издания, сообщившего о скором уходе Киммиха

Мюнхенская «Бавария» подала в суд на газету Stuttgarter Zeitung, которая распространила информацию о якобы уходе из команды полузащитника Джошуа Киммиха, сообщается на официальном сайте клуба. Издание ранее сообщило, что хавбек после окончания сезона продолжит карьеру либо в «Манчестер Сити», либо в «РБ Лейпциг».
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, комментируя данную информацию, назвал её полной чепухой, придуманной журналистами.
Киммих в текущем сезоне Бундеслиги провёл 26 матчей, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.