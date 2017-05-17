Пьюлис: два первых гола «Манчестер Сити» просто убили «Вест Бромвич»

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Они заслужили эту победу. Если дать „Ман Сити“ развернуться в атаке, то играть с ними становится очень сложно. Два первых гола просто убили нас. Когда ты после этого пропускаешь в третий раз, то подписываешь себе приговор» — приводит слова Пьюлиса BBC.
«Манчестер Сити» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» (45) идёт девятым.