В Томске в день матча «Томь» — «Крылья Советов» выпал снег

Матч 29-го тура РФПЛ между «Томью» и «Крыльями Советов» пройдёт при непривычной для мая погоде. В день матча, 17 мая, в Томске выпал снег, сообщается на странице «Крыльев» в «Твиттере».
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
По словам начальника отдела метеорологии гидрометцентра Томска Светланы Рюхтиной, снегопад, который начался в городе утром в среду, прекратится во второй половине дня.
«Идти снег будет даже не один день – осадки прекратятся во второй половине дня. В дальнейшем – без осадков, и у нас до 19-го числа слабоотрицательные температуры ночью», – приводит слова Рюхтиной РИА Томск.
Матч «Томь» — «Крылья Советов» должен начаться сегодня в 15:00 мск.