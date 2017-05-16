Тульский «Арсенал» вылетит из РФПЛ напрямую вместе с «Томью», уверены эксперты

Букмекерские компании обновили коэффициенты на клуб, который займет 15-е место по итогам сезона РФПЛ и напрямую вылетит в ФНЛ. 16-ю строчку себе уже обеспечила «Томь».

Букмекеры считают, что РФПЛ покинет тульский «Арсенал» (1.65). Поставить на то, что команда Сергея Кирьякова избежит прямого вылета, можно за 2.15. (см. все коэффициенты).

Коэффициент на вылет «Крыльев Советов» — 3.20, поставить на то, что самарцы не опустятся на 15-е место предлагают за 1.32. Шансы «Оренбурга» избежать прямого вылета оценены в 1.18, ставки на вылет команды Роберта Евдокимова принимаются с коэффициентом 4.50.

Турнирная таблица РФПЛ