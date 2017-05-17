«Атлетико» нацелился на полузащитника «Торино» Базелли

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к полузащитнику «Торино» Даньеле Базелли, сообщает AS.
Согласно информации источника, представители «Атлетико» уже контактировали на этот счёт с итальянским клубом.
Ранее сообщалось, что столичный клуб заинтересован и в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти. За него «Атлетико» готов раскошелиться на € 60 млн.
По итогам 36 туров чемпионата Италии Базелли принял участие в 35 матчах, став автором 5 голов и 4 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом в силе до лета 2019 года.