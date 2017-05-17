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Марадона: радовался как сумасшедший, когда дисквалификацию Месси отменили

17 мая 2017, среда. 10:03. Футбол

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, возглавляющий ныне клуб из второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра», в очередной раз высказался про дисквалификацию нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси. Но если в предыдущем случае Марадона говорил, что ФИФА поступила слишком мягко с игроком, отменив наказание, то теперь он высказался прямо противоположно.

«Я радовался как сумасшедший, когда наказание Месси отменили. Говорил с Инфантино и выражал ему благодарность за это. Плохо, когда оскорбляют человека, но это часть игры. Думаю, что это было бы несправедливо, и это решение очень на руку сборной Аргентины», — цитирует Марадону испанское интернет-издание Sport.

Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с чилийской сборной (1:0). Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийцами сборная Аргентины встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.

На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Команде осталось провести в квалификации ЧМ-2018 четыре матча, соперники — Уругвай (в гостях), Венесуэла (дома), Перу (дома), Эквадор (в гостях).

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Диего Марадона Лионель Месси ЧМ-2018
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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