ФИФА хочет вручать приз лучшему футболисту мира по итогам сезона, а не года

Международная федерация футбола хочет изменить формат премии The Best и вручать награду лучшему игроку мира по итогам сезона, а не года. Об этом сообщает Marca.
В ФИФА отмечают, что большинство чемпионатов длятся с августа по июнь и лишь в Южной Америке футбольный сезон завершается в соответствии с календарным годом.
В контексте перемен, связанных с выбором лучшего игрока, процесс голосования будет перенесён на старт сезона, чтобы игроки и тренеры имели возможность проголосовать в каждой категории, принимая во внимание предыдущий сезон. Таким образом, Лига чемпионов также будет влиять на результат голосования.
В то же время формат вручения «Золотого мяча», учреждённый изданием France Football, изменений не претерпит.
Церемония вручения приза The Best запланирована на 23 октября. В прошлом году лучшим футболистом был признан нападающий «Реала» Криштиану Роналду.