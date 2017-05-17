«Урал» раздал болельщикам 60 билетов на матч с «Локомотивом» в обмен на сигареты

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал об акции, которую поддержал екатеринбургский клуб. Накануне талисман клуба «Шмель» на улицах Екатеринбурга обменивал два билета на предстоящий матч с «Локомотивом» на пачку сигарет. Встреча 29-го тура РФПЛ состоится сегодня, 17 мая, начало — в 17:30 мск.
«Решили в клубе, что было бы неплохо поучаствовать в акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака. Как раз предстоящий матч с „Локомотивом“ — отличный повод, так как нам есть что дать взамен. Для этой акции было заготовлено 60 билетов. Вчера мы все их и раздали — примерно за час», — сказал Медведевских в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.