«Ювентус» и «Лацио» объявили стартовые составы на финал Кубка Италии. Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико».
«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Ринкон, Маркизио, Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Лацио»: Cтракоша, Баштуш, де Врей, Уоллес, Билья, Милинкович-Савич, Пароло, Баста, Лулич, Иммобиле, Кейта.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.