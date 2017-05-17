«Рубин» — ЦСКА — 0:2. Видеообзор матча

«Рубин» в Казани принимал ЦСКА в матче 29-го тура РФПЛ. Московская команда одержала победу со счётом 2:0 благодаря голам Витиньо и Алана Дзагоева. С 49-й минуты казанцы играли вдесятером после удаления хавбека Мийо Цакташа, который в подкате сзади жёстко заехал Василию Березуцкому по ноге и получил прямую красную карточку.
По итогам тура ЦСКА (59 очков) сохранил за собой второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (35) находится на девятой строчке.
Видеообзор матча 29-го тура РФПЛ «Рубин» — ЦСКА доступен на официальном сайте лиги.