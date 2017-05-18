«Сельта» — «Реал» — 1:4. Видеообзор матча

В вынесенном матче 21-го тура Примеры «Реал» на выезде разгромил «Сельту» со счётом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду, а ещё по голу записали на своё имя Карим Бензема и Тони Кроос. За «Сельту» отличился Йон Гвидетти. С 62-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления Яго Аспаса.
По итогам поединка «Реал» набрал 90 очков и вышел в единоличные лидеры в турнирной таблице Примеры.
Посмотреть видеообзор матча «Сельта» — «Реал» можно на официальном канале Ла Лиги в YouTube.