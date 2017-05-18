Шекспир хочет лишить Мареза должности пенальтиста «Лестера» за низкую реализацию

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир собирается сместить полузащитника «лис» Рияда Мареза с должности штатного пенальтиста команды за низкий процент реализации одиннадцатиметровых ударов, сообщает Daily Mail.
По информации издания, Шекспир намерен в ближайшее время обсудить с Марезом, стоит ли тому дальше исполнять пенальти в ходе матчей «Лестера».
Марез не забил пенальти в матче 37-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Арбитр не засчитал гол алжирца из-за того, что во время исполнения 11-метрового он ударил мячом себе в пятку.
Футболист не забил 4 из 11 пенальти за два сезона в «Лестере». Его показатель реализации одиннадцатиметровых составляет 69 процентов — это шестой наихудший результат в истории АПЛ среди игроков, которые пробивали пенальти пять или более раз.