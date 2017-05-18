Гризманн: Лигу чемпионов выиграет «Ювентус», а Буффон получит «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн предположил, что в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 3 июня в Кардиффе, «Ювентус» одержит победу над «Реалом».
«Лигу чемпионов выиграет „Ювентус“, и, следовательно, „Золотой мяч“ достанется Джиджи Буффону», — цитирует Гризманна Goal.
Форвард также рассказал, что поражение в полуфинале ЛЧ в этом сезоне далось ему легче, чем проигранный финал в 2016 году.
«Проигрывать в финале — больнее, чем в полуфинале. Ты думаешь, что поднимешь над головой трофей, ты готовишься к этому, а потом проигрываешь — и это очень тяжело», — сказал футболист.
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