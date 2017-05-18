Фанаты бросили банку пива в голову тренера ПАОКа по ходу игры с «Панатинаикосом»

Матч плей-офф чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и клубом ПАОК не был доигран. На 58-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Панатинаикоса» с трибун была брошена банка пива, которая попала в голову главного тренера ПАОКа Владимира Ивича, сообщается на сайте клуба из Салоников.
Матч был прерван, а Ивича доставили в больницу для обследования.
«Жаль, что „Панатинаикос“ расплачивается за отсутствие руководства. Дело не в нехватке денег, а в нехватке серьёзности. Руководство обязано соответствовать большим масштабам „Панатинаикоса“.
Они позволили зрителям на трибунах атаковать запасных игроков и резервного арбитра, выплёвывать образно и в буквальном смысле антинациональные лозунги. А один идиот, как те, что всегда находятся, произвёл контрольный выстрел», — говорится в официальном заявлении ПАОКа.
Дальнейшая судьба матча на данный момент неизвестна.
ПАОК занял второе место, а «Панатинаикос» стал третьим в турнирной таблице чемпионата Греции по итогам регулярного сезона.