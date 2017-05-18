Халк: мечтаю играть в АПЛ, болею за «Арсенал»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о желании поиграть в чемпионате Англии, а также признался, что является поклонником лондонского «Арсенала». По словам бразильца, в карьере футболиста нет ничего невозможного.
«Всегда мечтал поиграть в Англии. Это очень конкурентоспособный чемпионат, в котором всегда заполнены стадионы независимо от того, кто с кем играет. Постоянно слежу за английской Премьер-лигой, болею за „Арсенал“. Мне импонирует стиль Венгера, но, к сожалению, в последние годы он не выигрывал трофеев», — приводит слова Халка Mirror.
В текущем сезоне Халк провёл 9 матчей в чемпионате Китая, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.