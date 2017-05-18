Ульрайх не покинет «Баварию»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх и в следующем сезоне будет защищать цвета мюнхенцев. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«В следующем сезоне мы будем играть с такими вратарями, как Нойер, Ульрайх и Фрюхтль», — приводит слова Румменигге интернет-портал Goal.
Ранее Ульрайх выражал желание покинуть «Баварию» в поисках игровой практики. Футболист понимал, что у него нет перспектив в этой команде, принимая во внимание то, что её цвета защищает и страж ворот сборной Германии Мануэль Нойер.
Действующее соглашение Ульрайха с «Баварией» рассчитано до лета 2018 года. Ряды мюнхенцев он пополнил летом 2015 года, защищая до этого цвета «Штутгарта».