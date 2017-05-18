Плетикоса: Луческу — хороший тренер, но ему сложно работать с опытными игроками

Бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса, побывавший в редакции «Чемпионата», поделился мнением о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу, под руководством которого он выступал в донецком «Шахтёре».
«Луческу — хороший тренер, просто ему сложно работать с опытными игроками. Ему удобнее с молодыми – вспомните, в «Шахтёр» он всегда брал таких. У нас были разногласия, но считаю его очень-очень сильным тренером, который многому меня научил. Молодые при нём очень сильно растут в профессиональном плане. Это одна из его отличительных черт. У нас почти не осталось возрастных игроков, кроме Срны, который сам по себе неконфликтный. Узнав, что Луческу пришёл в «Зенит», я сразу понял, что ему будет тяжеловато. Я смотрел несколько матчей «Зенита» – видно, что он не успел найти свою игру. Ему нужны быстрые и техничные игроки, и, конечно, качественное поле.
Я ушёл из «Шахтёра» не из-за конфликта с Луческу. Просто не играл. Было несколько моментов, но я оставил их позади. В конфликтных ситуациях стараюсь всегда думать о том, что я сам неправильно делаю. Не хотел искать оправданий. Мирча очень импульсивен в раздевалке. Я никогда не любил криков. А после неудачной игры он сразу заходил в раздевалку и начинал кричать. Футболисты ещё на эмоциях после игры, и когда сразу начинаются претензии… В раздевалке из-за этого было несколько непростых ситуаций. Хотя до драк не доходило. Впрочем, Луческу всегда уважали, он имел большой авторитет. Мирча ничего не швырял в раздевалке. Просто кричал по-румынски. Мы эти слова даже выучили потом. Вообще я очень благодарен Луческу. Он много интересных деталей объяснил мне», — сказал Плетикоса в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полную версию эксклюзивного интервью со Стипе Плетикосой читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Плетикоса в редакции «Чемпионата»