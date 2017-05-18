Цакташ вызван на заседание КДК за подкат в спину В. Березуцкому

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам 29-го тура РФПЛ.
«По матчу «Оренбург» — «Уфа» мы рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками команды «Оренбург». По матчу «Зенит» — «Краснодар» мы рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками «Зенита» и использование пиротехники.
По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрим удаление Цакташа, игрок будет приглашён на заседание.
По матчу «Спартак» — «Терек»: по рапорту делегата матча мы включили использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» и скандирование ненормативной лексики», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.