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Веденеев: игроки «Зенита» решают, что им не надо бежать назад, — вдруг вхолостую

18 мая 2017, четверг. 12:02. Футбол

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение, что тренерский штаб петербургского клуба не смог в нынешнем сезоне найти баланс в составе, а футболисты сине-бело-голубых не до конца отрабатывают на поле.

«Самое досадное, что тренеры «Зенита» не только на нашли этот баланс, но, на мой взгляд, его и не искали. Вспомните ответный матч с «Андерлехтом». Соперник выпускает высокого Нуйтинка, а наш ответ — уступающий ему в росте Мак. Нуйтинк через пять минут выигрывает борьбу в воздухе и делает голевую скидку. Вышел бы у «Зенита» высокий — был бы баланс. Но нет…

Продолжая разговор о балансе: «Зениту» не хватает разрушителей, а не игроков вроде Халка и Витселя. У «Ювентуса» ударный форвард Игуаин даже может не возвращаться — такие там волки в средней линии. А кто у «Зенита» в матче с «Краснодаром» закрывал зону Смольникова, много подключавшегося вперед? Кокорин? Проблема в том, что наши парни сами для себя решают, что им не надо бежать назад — а вдруг вхолостую пробегу?

Претензий нет только к Кришито — он словно вчера к нам пришел из «Ювентуса». Сделал все возможное и невозможное, чтобы нейтрализовать лучшего бомбардира чемпионата Смолова, был нацелен и на перехват, и на жёсткую борьбу.

Отчего бы так всем не играть, и с первого матча? И когда Луческу говорит о плохом поле в матче с «Тереком», появляется вопрос: почему «Терек» и на таком поле «Зениту» гол забил, а «Зенит» не смог? На плохом поле игра должна закончиться со счетом 0:0, а не 0:1. И почему на «Петровском», где был замечательный газон, моменты в концовке матча возникали и у ворот «Зенита»? Вспомните, какой удар потащил Лодыгин. Так что проблема не только в поле", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

«Зенит» — «Краснодар» — 1:0. Видеообзор матча
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Краснодар Сергей Веденеев
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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