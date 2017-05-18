«Зенит» — «Краснодар» — 1:0. Видеообзор матча

В 29-го туре российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Петровский» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 12-й минуте встречи записал на свой счёт форвард Артём Дзюба.
«Зенит» (58 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» (46 очков) находится на пятой строчке. В матче заключительного 30-го тура «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Обе игры пройдут 21 мая.
Посмотреть видеообзор матча «Зенит» — «Краснодар» можно на официальном матче РФПЛ.