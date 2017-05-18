Алексис: уровень игроков «Арсенала» позволяет бороться за титул

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес признался, что иногда злится из-за того, что «канониры» не ведут борьбу за чемпионство. Чилиец считает, что у лондонцев есть всё для этого.
«Иногда я злюсь, когда вижу, какая у нас команда и на что она способна. Мы проиграли много матчей, в которых превосходили соперника. Уровень игроков «Арсенала» позволяет им бороться за титул. Я всегда говорил, что у нас отличные игроки, с менталитетом победителей», — цитирует Алексиса ESPN FC.
В АПЛ «Арсенал» занимает 5-е место и отстаёт от третьей строчки на три очка за тур до окончания сезона. Напомним, что 27 мая лондонцы сыграют с «Челси» в финале Кубка Англии.