Фанат ЦСКА – о расизме и провокации Овчинникова

Один из авторитетных фанатов ЦСКА Дима Фрэнк стал очередным гостем в OFFSIDE. Он рассказал, в частности, как относится к расизму и поведал о драках между футбольными хулиганами.
«Кто-то из молодых людей приходит поорать. Часть любит футбол, кто-то ради тусовки появляется на матчах. Соотношение среди людей до 25 лет — 50 на 50. Сейчас нет побоищ. Если драки есть, они представляют не клубы, а свои фирмы. Большой процент из этих людей даже не ходит на матчи», — поведал Фрэнк.
Полная версия беседы с одним из авторитетных фанатов ЦСКА Димой Фрэнком.
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