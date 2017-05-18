Орлов: взаимные обвинения Луческу и Мутко носят неумный характер

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о президенте РФС Виталии Мутко. Накануне румынский специалист заявил, что у него сложилось впечатление, что президент РФС по ходу сезона выступил против петербургского клуба.
«Рано говорить, что это была последняя пресс-конференция Луческу. Он решил так сказать. Тренер имеет право высказываться, но насколько его мнение аргументированно — это надо только у него спрашивать. Во всяком случае, все обвинения одного против другого, конечно, носят плохой характер, неумный. Если комитет по этике считает высказывания Луческу недопустимыми, это его право. Речь же идёт о том, что он тем самым оскорбил президента РФС. Но тот что-то похожее говорил тогда, упрекая Мирчу. Это всё надо расследовать», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».