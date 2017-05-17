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Луческу: такое впечатление, что Мутко дал знак против «Зенита»

17 мая 2017, среда. 22:51. Футбол

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции после победного матча с «Краснодаром» (1:0) признался, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко по ходу сезона выступил против петербургского клуба. За тур до конца сезона «Зенит» занимает третье место, на одно очко отставая от идущего на второй строчке ЦСКА.

«Нам предстоит провести очень важный матч, ещё не закончился чемпионат. «Анжи» (в последнем туре ЦСКА примет «Анжи» на своём поле. — Прим. «Чемпионата») тоже нужны очки, чтобы не попасть в нижнюю четвёрку команд. В футболе всё возможно. Нам нужно подготовиться к матчу с «Локомотивом» и одержать там победу. Не хочу ничего говорить до игры в Москве, а после неё обязательно встретимся, и я вам всё скажу. Давление медиа было очень большое с первого дня, как я приступил к работе. Эту странность я могу отметить. За последние 20 лет это первый раз, когда моя команда, возможно, займёт третье место. Обычно это были первые два места. Поэтому больше всех я опечален в этой ситуации. Наверное, слишком большое давление было, в особенности от прессы Петербурга, на наших игроков. Порой не надо было так жёстко критиковать нас, но и похвалить. Весь год работали в очень сложных условиях.

Всё началось с потери трёх ведущих игроков — Гарая, Витселя и Халка. Должна была быть вторая линия, которая бы их заменила, но не все справились с этим. Мы сделали трансферы, чтобы укомплектовать команду, но никто из них не вышел в лидеры и не стал чистым игроком основного состава. Уверен, что мы играли лучше осенью, чем весной. Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком» у нас начали появляться большие проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректны были высказывания президента федерации сразу после игры — нужно было держать нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Наверное, также не должен был он вмешиваться в удаление Вернблума, которое было стопроцентным. Мы следующий матч играли в Перми, и вы знаете, что там произошло. И также он не мог касаться тех удалений с «Уралом», а все удаления были по делу. Это отметил и Газзаев, который является сильным специалистом. Эти высказывания сильно подействовали на наших игроков и были явно против «Зенита». И, наоборот, были моменты, когда судейство было против нас.

Ещё есть шансы у нас, но если бы не игра с «Тереком» на безобразном поле, возможно, мы бы победили и все бы сейчас радовались участию команды в Лиге чемпионов. Не всегда, наверное, я принимал правильные решения по составу. Негативный результат и на моей совести. Если брать во внимание все эти проблемы, мы набрали практически столько же очков, что и в прошлом сезоне, забили больше и пропустили меньше, чем в прошлом сезоне. Самая большая моя боль — гол, который мы пропустили от «Андерлехта», поскольку тогда мы могли пройти дальше. Есть ещё один шанс. Но если он умрёт, останется моя страсть к футболу. Этого у меня никто не отберёт», — сказал Луческу.

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Виталий Мутко Мирча Луческу Футбольное судейство
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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