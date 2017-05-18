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Глушаков: дай бог, ещё доведётся сыграть на «Крестовском»

18 мая 2017, четверг. 20:02. Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что национальная команда должна ставить перед собой цель победить на домашнем Кубке конфедераций, а также оценил готовность стадионов к турниру, который будет проходить в России с 17 июня по 2 июля.

«Надо попытаться выиграть Кубок конфедераций. Это уже не товарищеские игры. Мы играем дома, при своих болельщиках. Кто знает, когда в следующий раз такой турнир будет в России. Хочется сыграть со всеми командами. Со всеми будет тяжело, все хороши.

Думаю, всё у нас нормально в плане подготовки к турниру. Я на всех стадионах уже играл, кроме «Крестовского». Дай бог, ещё доведётся. Все стадионы мирового уровня, так что, думаю, мы готовы к Кубку конфедераций", — сказал 30-летний Глушаков в эфире шоу «ОК на связи!».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Денис Глушаков Кубок конфедераций Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
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