«Базель» — «Сьон» — 2:2: Думбия забил Митрюшкину, но этого не хватило для победы

В матче 33-го тура швейцарской Суперлиги «Сьон», за который выступает 21-летний российский голкипер Антон Митрюшкин, сыграл вничью со счётом 2:2 в гостях с «Базелем», который ещё 28 апреля обеспечил себе восьмой кряду чемпионский титул.
На 33-й минуте хозяев вышли вперёд — ворота бывшего вратаря «Спартака» поразил Марк Янко. На 39-й минуте Чадрак Аколо счёт сравнял. На 88-й минуте «Базель» вышел вперёд благодаря голу бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия. Тем не менее «Сьон» сумел вырвать ничью — на пятой компенсированной минуте счёт сравнял Кевин Констант.
В таблице швейцарского чемпионата «Сьон» располагается на третьей строчке, отставая от идущего вторым «Янг Бойз» на 13 очков.
Посмотреть гол Думбия в ворота Митрюшкина можно в YouTube.