Эррера – лучший игрок сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера удостоен приза сэра Мэтта Басби, который вручается лучшему футболисту клуба по итогам сезона по результатам голосования болельщиков клуба, сообщает пресс-служба манкунианцев.
Испанец в голосовании опередил защитника Луиса Антонио Валенсию и форварда Златана Ибрагимовича. В предыдущие три года награды удостаивался голкипер «МЮ» Давид де Хеа.
В текущем сезоне Эррера принял участие в 48 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил два гола и отметился 11 результативными передачами.
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Валенсия признан лучшим игроком сезона в «МЮ» по версии футболистов