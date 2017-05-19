«Челси» предложит € 50 млн за полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко

«Челси» возобновит попытки приобрести полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко, сообщает The Telegraph.
По информации издания, на следующей неделе лондонский клуб предложит за игрока € 50 млн французской команде. Это стало возможным после того, как трансферный бюджет «Челси» был увеличен руководством до € 233 млн.
В сделку по Бакайоко может быть включён нападающий «аристократов» Миши Батшуайи.
В марте 2017 года сообщалось, что «Челси» предложил монегаскам € 38 млн за Бакайоко, ещё € 5 млн «Монако» мог получить по этому трансферу в качестве различных бонусов.
22-летний футболист провёл в нынешнем сезоне 50 матчей в составе своего клуба, с которым завоевал титул чемпиона Франции. Бакайоко забил три мяча и отдал одну результативную передачу.