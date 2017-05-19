Витсель: Бельгия может выиграть ЧМ-2018, в России буду чувствовать себя как дома

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Бельгии Аксель Витсель, известный в России по выступлению за «Зенит», поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года.
«У нас есть шанс выиграть чемпионат мира, но мы будем идти от игры к игре. У нас отличная команда, в которой играют топ-футболисты, но нужно быть единым целым. Есть команды, которые сильнее нас, такие как Италия, Испания, Германия или Бразилия. Мы должны верить в себя и сосредоточиться на каждой отдельной детали, также нужно немного удачи.
Мне будет очень приятно вернуться в Россию. Там я чувствую себя как дома. Я провёл хорошее время в «Зените», — цитирует Витселя пресс-служба ФИФА.
Сборная Бельгии после 5 матчей в отборочном турнире ЧМ-2018 занимает 1-е место в группе Н. «Красные дьяволы» одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.
Турнирную таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате»