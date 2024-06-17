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УЕФА планирует запретить фанатам проносить флаги России на матчи сборной Украины

УЕФА планирует запретить фанатам проносить флаги России на матчи сборной Украины
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить болельщикам приносить государственный флаг Российской Федерации на матчи сборной Украины на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает AP News.

Напомним, ранее флаги России появились на матчах Германия – Шотландия и Англия – Сербия. Все сборные России и отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022-го из-за событий на Украине.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.

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