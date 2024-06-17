УЕФА планирует запретить фанатам проносить флаги России на матчи сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить болельщикам приносить государственный флаг Российской Федерации на матчи сборной Украины на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает AP News.

Напомним, ранее флаги России появились на матчах Германия – Шотландия и Англия – Сербия. Все сборные России и отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022-го из-за событий на Украине.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.