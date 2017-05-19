Заммерa очень раздражают дискуссии о новом спортивном директоре «Баварии»

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер отметил, что его удивляют постоянные дискуссии насчёт того, чтобы найти специалиста на этот пост для немецкого гранда. До сих пор, в частности, назывались имена защитника мюнхенцев Филиппа Лама и спортивного директора мёнхенгладбахской «Боруссии» Макса Эберля. Однако оба уже говорили, что не собираются работать на этом посту.
«Да, до сих пор назывались имена. Но мне кажется, что сначала в самом клубе должны прийти к единому мнению на этот счёт, а потом тихо действовать. Возможно, после этого что-то и объявят. Меня удивляет, что говорили о Ламе и Эберле, тогда как с их стороны ничего не было. И всё это меня очень раздражает», — цитирует Заммера интернет-портал Goal.