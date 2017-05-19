Трезеге посоветовал Мбаппе остаться в «Монако» и привёл в пример Марсьяля

Бывший нападающий «Монако» и сборной Франции Давид Трезеге советует форварду монегасков Килиану Мбаппе не уходить из команды. 18-летний футболист провёл отличный сезон, забив 15 голов в 28 матчах французской Лиги 1, и входит в сферу интересов топ-клубов Европы.
«Я думаю, у Мбаппе есть всё, чтобы стать выдающимся нападающим. Мы должны дать ему время, в его возрасте это что-то уникальное.
Лично я надеюсь, что он останется в «Монако» и продолжит показывать свои лучшие качества, но прежде всего он должен самоутвердиться как игрок. Не стоит забывать, что ему всего 18 лет. Мы все хотим играть за «Реал», «Барселону» или «Ювентус».
В «Монако» уже был Марсьяль, который уехал в «Манчестер Юнайтед». Но играть за рубежом сложнее, приходится сталкиваться с трудностями, и Марсьяль является наглядным примером. Да, Мбаппе обладает нужными качествами, но даже следующий год ему следует провести в «Монако», — цитирует Трезеге RMC.