Манджукич может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может перебраться в турецкий чемпионат. 30-летний футболист интересен «Бешикташу».
Как сообщает Goal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, хорватский нападающий в принципе согласен переехать в Стамбул. В «Ювентусе» информацию никак не комментируют.
При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что примет решение по футболисту только после финала Лиги чемпионов с «Реалом». Матч состоится в Кардиффе 3 июня.
Марио Манджукич, чей контракт с «Ювентусом» действует до лета 2019 года, оценивается в € 18 млн.
Другой СуперМарио. Как стать круче 90-миллионного Игуаина
Как в 30 лет проводить лучший сезон в карьере, будучи списанным Гвардиолой и Симеоне, конкурируя с Игуаином? Марио Манджукич знает.