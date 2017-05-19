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Манджукич может продолжить карьеру в «Бешикташе»

19 мая 2017, пятница. 15:27. Футбол

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может перебраться в турецкий чемпионат. 30-летний футболист интересен «Бешикташу».

Как сообщает Goal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, хорватский нападающий в принципе согласен переехать в Стамбул. В «Ювентусе» информацию никак не комментируют.

При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что примет решение по футболисту только после финала Лиги чемпионов с «Реалом». Матч состоится в Кардиффе 3 июня.

Марио Манджукич, чей контракт с «Ювентусом» действует до лета 2019 года, оценивается в € 18 млн.

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Как в 30 лет проводить лучший сезон в карьере, будучи списанным Гвардиолой и Симеоне, конкурируя с Игуаином? Марио Манджукич знает.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ФК Бешикташ Ювентус Марио Манджукич Трансферы
Новости. Футбол
19 мая 2017, пятница
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