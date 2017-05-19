«Дневник фаната»: Плетикоса, перформанс и чемпионская раздевалка «Спартака»

В новом выпуске «Дневника фаната» любители футбола узнают, зачем в Москву приезжал бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса, как велась подготовка и как реализовывался перформанс на чемпионском матче, увидят самый массовый забег на поле и радость команды в раздевалке после окончания игры с «Тереком» (3:0).
Кроме того, авторы канала «Дневник фаната» проводят розыгрыш игровой футболки защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Посмотреть полную версию чемпионского выпуска #дневникфаната можно в YouTube.