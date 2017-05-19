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«Дневник фаната»: Плетикоса, перформанс и чемпионская раздевалка «Спартака»

19 мая 2017, пятница. 21:19. Футбол

В новом выпуске «Дневника фаната» любители футбола узнают, зачем в Москву приезжал бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса, как велась подготовка и как реализовывался перформанс на чемпионском матче, увидят самый массовый забег на поле и радость команды в раздевалке после окончания игры с «Тереком» (3:0).

Кроме того, авторы канала «Дневник фаната» проводят розыгрыш игровой футболки защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Посмотреть полную версию чемпионского выпуска #дневникфаната можно в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Стипе Плетикоса Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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