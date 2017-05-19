Кейн: нынешний сезон — лучший в моей карьере

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн заявил, что проводит лучший сезон в своей карьере. 23-летний англичанин забил 26 голов в 29 матчах Премьер-лиги и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата за один тур до конца.
«Это мой лучший сезон. Я пропустил 11 недель, упорно работал, чтобы восстановиться от травмы. Я хотел вернуться в ещё лучшей форме», — приводит слова Кейна британский интернет-портал BBC Sport.
В прошлом сезоне Кейн забил 25 голов в 38 матчах АПЛ, в позапрошлом — 21 гол в 34 матчах.