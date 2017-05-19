Сампаоли: не уйду из «Севильи» ради другого клуба, только ради сборной Аргентины

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Аргентины.
«У моей страны есть чёткая цель сделать меня главным тренером сборной, и это то, что взывало ко мне с моих молодых лет. Но реальность зависит от президента «Севильи» Хосе Кастро. Есть контракт, который надо уважать, и пока ничего не решено.
Ассоциация футбола Аргентины и «Севилья» должны решить, буду ли я тренировать сборную. Я не уйду из «Севильи» ради другого клуба — только ради сборной», – цитирует Сампаоли AS.
«Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн