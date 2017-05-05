«Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн

Если ассоциация футбола Аргентины намерена назначить наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли на пост главного тренера аргентинской сборной, то тогда ей придётся заплатить испанцам компенсацию. Об этом сказал президент андалусского клуба Хосе Кастро.
«Контракт Сампаоли с «Севильей» действует до лета 2018 года, и есть сумма компенсации для того, кто хочет назначить его тренером своей команды. Я не могу расстаться с ним безвозмездно. Или они платят за него, или же он выполняет условия соглашения с «Севильей». Посмотрим, кто захочет заплатить за него. Вопрос обсуждению не подлежит, поскольку мы довольны работой нашего тренера», — цитирует Кастро Football Espana.
Сампаоли может покинуть испанский клуб за € 1,5 млн.