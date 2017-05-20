Куман: «Эвертон» справится без Лукаку, как «ПСВ» в 1988 году — без Гуллита

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сравнил возможный трансфер нападающего «ирисок» Ромелу Лукаку с трансфером форварда Руда Гуллита из «ПСВ» в «Милан» в 1987 году.
«Помню, мы потеряли Руда Гуллита, ушедшего из „ПСВ“ в „Милан“, и всем было страшно. Но мы подписали новых игроков и выиграли в 1988 году и чемпионат, и кубок, и еврокубок. Так что, когда теряешь в одном, может быть, приобретаешь в чём-то другом… но в любом случае, рано ещё говорить о его переходе. Я рассчитываю, что Лукаку останется, потому что до сих пор я не слышал от правления клуба о каких-то конкретных предложениях насчёт него. У него еще два года контракта», — приводит слова Кумана Goal.
Ромелу Лукаку забил 24 гола в чемпионате Англии нынешнего сезона и был номинирован на звание лучшего игрока АПЛ этого года.