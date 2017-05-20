Тите: Неймару нужен перерыв, чтобы быть в идеальной форме к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему не вызвал нападающего «Барселоны» Неймара на товарищеские матчи с командами Аргентины (9 июня) и Австралии (13 июня). Обе встречи состоятся в Мельбурне.
По словам Тите, он просто предоставил Неймару отдых, чтобы тот мог лучше подготовиться к чемпионату мира 2018 года.
«Все мы должны делать то, что идёт на пользу сборной, независимо от имён. Что касается Неймара, то ему нужен перерыв, чтобы быть в идеальной форме в 2018 году», — приводит слова Тите ESPN FC.
Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Австралией