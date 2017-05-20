Малафеев и Крикалёв стали послами ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, а также герой Советского союза и Российской Федерации космонавт Сергей Крикалёв стали послами чемпионата мира 2018 года от Санкт-Петербурга. В субботу в Петербурге открылся Парк Кубка конфедераций.
«Очень почётно быть послом. Горд, что мне сделали такую честь. Без веры в нашу сборную невозможно выиграть. А болельщики — это сила. Рано ли закончил? Думал об этом давным давно… Три чемпионата Европы за плечами, а тут домашний турнир хотя бы в качестве запасного быть — но ничего страшного, такова судьба.
С какой командой на турнире нам предстоит главная борьба? Отвечу странно — с самими собой. Неважно имя соперника — это всегда борьба, возможно всё. Мы выигрывали Кубок УЕФА, а никто не верил в это. Нужно поддерживать, при большом желании возможно всё", — передаёт слова Малафеева корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.